Написання унікальних статей англійською мовою, рівень носія мови

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Завершен4 заявки149 просмотров

Шукаємо автора унікальних статей для 2-х сайтів,  тематика: загальна економіка України, міжнародні інвестиції, економічне зростання, міжнародні договори про співпрацю, розвиток окремих галузей (сільська промисловість, відновна енергетика, металургія, ІТ, літакобудування та ін), обсяг експорту, вихід на нові ринки тощо.

Обсяг кожної статті: 300-320 слів (не символів). Для початку оплатимо тестову статтю, щоб переконатися у якості Вашої роботи.

Приклад статті прикріпила.

Написание статей
8 лет назад
QriS777
37 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 дней назад
8 лет назад
$200
1 день
Повністю задоволені співпрацею з Наталією, надалі регулярно замовлятимемо статті . Тексти написані якісно і оперативно, ціна оптимальна, дякую!
Отличные, очень и очень интересные задания.

Заявки фрилансеров

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 дней назад
8 лет назад

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