Написання відгуків на гугл картах

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Завершен21 заявка555 просмотров

Вітаю! потрібно написати позитивний відгук на гугл картах, про вдалу покупку модульних бань-бочок вироблених нашою компанією SavaDrev. Можете звернути увагу на якість матеріала з якого виробляються бані (дерево-вільха), на професіоналізм спеціалістів, привітних менеджерів, вчасне виконання, доступні ціни порівняно з іншими компаніями та зручну доставку по всій УкраїніПосилання на гугл відгуки:https://g.page/r/CeGAE4VzAyWiEAg/review

3 года назад
380976932080
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранные исполнители

maksim_kraevskiy
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$1
1 день
Escrow
assistant002
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$1
1 день
Escrow
Виконав роботу швидко та якісно, дуже задоволена, рекомендую
Дуже приємно працювати з відповідальними людьми

Заявки фрилансеров

Руслан
 
43 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитро
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдана
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наталія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Назар
 
18 лет
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Был
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
33 года
3 года в сервисе
Был
день назад
5 отзывов
3 года назад
Владислава
 
22 года
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
София
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Антон
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
22 года
3 года в сервисе
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3 года назад
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Ярослав
 
24 года
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3 года назад
Надія
 
35 лет
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Софія
 
19 лет
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3 года назад
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Артем
 
22 года
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21 год
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Ісідора
 
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Была
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Олег
 
22 года
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Ілля
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Нина
 
43 года
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Была
год назад
3 года назад
maksim_kraevskiy
22 года
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Был
3 года назад
3 года назад
assistant002
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Был
3 года назад
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