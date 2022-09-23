Написання відгуків на гугл картах

Требуется написать несколько мини-статей о закупке золота для ломбарда в Берлине, общий объем около 5000 символов. Уникальность текстов должна составлять не менее 95%. Все детали будут предоставлены в приват.
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