Написать 10 статей на игровую тематику

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Ищу копирайтера для написания 10 статей. Обязательные требования - ответственность, трудолюбие и желание писать на игровую тематику.

Какие статьи необходимо писать (подробнее в ТЗ исполнителю):

- Обзоры игр

- Игровые подборки и ТОПы

- Гайды по разным аспектам игр

Сразу скажу, что независимо от вашего опыта, вам обязательно придется пройти небольшое обучение, в ходе которого вы научитесь правильно писать статьи на основе выданного Технического Задания (обучение займет не более 40 минут)

Объем работы и оплата:

Необходимо будет написать 10 статей объемом 3000-6000 символов, которые будут оплачиваться из расчета 40р за 1000 символов без пробелов.