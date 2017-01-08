Написать 10 статей на игровую тематику

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок298 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Ищу копирайтера для написания 10 статей. Обязательные требования - ответственность, трудолюбие и желание писать на игровую тематику. 

Какие статьи необходимо писать (подробнее в ТЗ исполнителю): 

- Обзоры игр

- Игровые подборки и ТОПы

- Гайды по разным аспектам игр

Сразу скажу, что независимо от вашего опыта, вам обязательно придется пройти небольшое обучение, в ходе которого вы научитесь правильно писать статьи на основе выданного Технического Задания (обучение займет не более 40 минут)

Объем работы и оплата:

Необходимо будет написать 10 статей объемом 3000-6000 символов, которые будут оплачиваться из расчета 40р за 1000 символов без пробелов.

Написание статей
8 лет назад
-ReSideNT-
Дмитрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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