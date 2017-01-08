Добрый день. Требования к текстам: изложение максимально информативное, без воды и слов которые разбавляют текст.не использовать вводные слова, слова паразиты.ошибки не допускаются.список стоп слов которые недопустимы в тексте https://contentmonster.ru/empty/listуникальность текста проверять через advego/etxt (перед ...
Написать 10 статей на игровую тематику
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Ищу копирайтера для написания 10 статей. Обязательные требования - ответственность, трудолюбие и желание писать на игровую тематику.
Какие статьи необходимо писать (подробнее в ТЗ исполнителю):
- Обзоры игр
- Игровые подборки и ТОПы
- Гайды по разным аспектам игр
Сразу скажу, что независимо от вашего опыта, вам обязательно придется пройти небольшое обучение, в ходе которого вы научитесь правильно писать статьи на основе выданного Технического Задания (обучение займет не более 40 минут)
Объем работы и оплата:
Необходимо будет написать 10 статей объемом 3000-6000 символов, которые будут оплачиваться из расчета 40р за 1000 символов без пробелов.
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