Написать 10 статей, тематика мотивация

В поисках опытного психолога для составления заголовков к рекламным изображениям. Заголовки должны "цеплять". Связь через приватные сообщения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать 10 статей на тему мотивация c использованием моих ключевых слов, за образец возьмите мои статьи с блога sandoftime.ru
Размер статей 1000-1500 символов, по цене, посмотрю ваши предложения, если работа мне понравится, продолжим сотрудничество, работа будет всегда.
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