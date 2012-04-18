Написать 10 статей, тематика мотивация

$100
КопирайтингЗавершен28 заявок298 просмотров
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Нужно написать 10 статей на тему мотивация c использованием моих ключевых слов, за образец возьмите мои статьи с блога sandoftime.ru

Размер статей 1000-1500 символов, по цене, посмотрю ваши предложения, если работа мне понравится, продолжим сотрудничество, работа будет всегда.

12 лет назад
marcnielsen
35 летДания
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
fedorova_olesya
Олеся 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$50
10 дней
Олеся замечательный копирайтер, с первых статей начал чувствовать, что девушка очень старательная и знает свое дело. Статьи, которые она написала, мне очень понравились, вывел сайт в топ 10 по ключевым словам, не говоря, что 90% ссылок еще не проиндексировано, можно сказать, из-за качественного контента и правильной оптимизации.
Марк – отличный заказчик и замечательный человек. Работать с ним интересно и легко. Марк дает четкое ТЗ, устанавливает приемлемые сроки, консультирует по ходу работы, своевременно оплачивает заказы и всегда находится на связи. Мои рекомендации.
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