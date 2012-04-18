Написать 10 статей, тематика мотивация

Олеся замечательный копирайтер, с первых статей начал чувствовать, что девушка очень старательная и знает свое дело. Статьи, которые она написала, мне очень понравились, вывел сайт в топ 10 по ключевым словам, не говоря, что 90% ссылок еще не проиндексировано, можно сказать, из-за качественного контента и правильной оптимизации.