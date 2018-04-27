Написать 10 текстов на автомобильную тему на английском по шаблону

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Добрый день, уважаемые фрилансеры, мне нужно написать 10 текстов на автомобильную тему на английском языке. У нас есть четкий шаблон как это нужно сделать. Для этого вы берете любую машину, которая вышла в этом году и пишите о ней согласно шаблону, который я приложил к этой заявке. Желательно следовать этому шаблону, чтобы все тексты были формализованы. Тексты должны быть на английском языке, длина текста в пределах 5000 символов. Тексты будут ориентированы на Канаду, а посему писать нужно с учетом этого региона. Так же машины и их показатели нужно указывать именно для Канады. Жду ваши предложения, крайне желательно указать цены, сроки, если есть примеры работ, то это будет плюсом.

6 лет назад
Reverent1985
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
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