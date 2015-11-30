Написать 11 статей на образовательную тематику

КопирайтингЗавершен21 заявка309 просмотров
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Нужны информативные и максимально полезные статьи для пользователей.

Общий объем статей от 27,5к до 55к.

Указывайте пожалуйста цену за кило. 

Заинтересовавшиеся кандидаты должны выполнить тестовое задание. Написать статью №9.

Написал всем в ЛС.

8 лет назад
GreenKz
Ержан 
29 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Olga-Urban
Ольга 
38 летКазахстан
11 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$50
7 дней
Ольга полностью вникла в ТЗ и написала отличные статьи. Работой доволен.
Давно хотела поработать с Агатаем. Теперь я могу сказать с уверенностью, что заказчик он ответственный и труд копирайтера ценит. Надеюсь продолжить с ним сотрудничество)
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