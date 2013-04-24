Необходимо создавать новые темы, обсуждать существующие темы для нового свадебного портала. Задача - "оживить" форум. Возможно долгосрочное сотрудничество.
Написать 12 статей (копирайт) + 2 статьи (рерайт)
Копирайтнг (все статьи по 2000 символов)
1. Виниловый сайдинг Kaycan (Канада)
2. Виниловый сайдинг COUNTRY
3. Водостоки Альта-Профиль
4. Водостоки Karolina (Каролина)
5. Водостоки S-lon (Слон)
6. Фасадные работы
7. Уборочно-клининговые работы
8. Монтажные работы
9. Оригинальные поздравления альпинистами
10. Липосакция
11. Лечение гемангиом мягких тканей лица
12. Интернет-магазин кузовных автозапчастей в Москве
Рерайтинг
1. Кузовной ремонт иномарок
2. Слесарный ремонт иномарок
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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