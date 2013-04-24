Написать 12 статей (копирайт) + 2 статьи (рерайт)

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Завершен1 заявка153 просмотра

Копирайтнг (все статьи по 2000 символов)

1. Виниловый сайдинг Kaycan (Канада)

2. Виниловый сайдинг COUNTRY

3. Водостоки Альта-Профиль

4. Водостоки Karolina (Каролина)

5. Водостоки S-lon (Слон)

6. Фасадные работы

7. Уборочно-клининговые работы

8. Монтажные работы

9. Оригинальные поздравления альпинистами

10. Липосакция

11. Лечение гемангиом мягких тканей лица

12. Интернет-магазин кузовных автозапчастей в Москве

Рерайтинг

1. Кузовной ремонт иномарок

2. Слесарный ремонт иномарок

12 лет назад
Yaroslava84
Ярослава 
41 год
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$80
5 дней
Инна - просто умничка! Своевременная сдача статей, "вкусный" и продающий текст! Главное, Инна - надежный и ответственный исполнитель! Продолжаем сотрудничество!
Приятные впечатления от работы. Ярослава - отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
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