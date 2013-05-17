Нужно написать несколько СЕо текстов. Подробное ТЗ во вложении. Оплата СТРОГО на ЯндексКошелек либо QIWI ПО ФАКТУ НАПИСАНИЯ И ПРОВЕРКИ текстов.
Написать 14 уникальных статей
1. Виниловый сайдинг Country (Кантри)
2. Цокольный сайдинг Доломит
3. Монтаж рекламных баннеров
4. Монтаж водосточных труб и отливов
5. Укладка напольных покрытий
6. Подъём и спуск грузов
7. Уранопластика
8. Контурная пластика дефектов лица
9. Интернет-магазин - оплата, доставка
10. Online-оценка кузовного ремонта (по фото)
11. Замена масла
12. Покраска и сушка в камере, колеровка
13. Ремонт ходовой
14. Локальный ремонт и локальная покраска
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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