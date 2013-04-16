Нужны ответственные рерайтеры для написания статей различных тематик. Рерайт не по одному предложению. Читаете статью и пишете ее своими словами. Если вы пишете текст с ошибками, не знаете где правильно поставить ...
Написать 16 статей (копирайт) +3 статьи (рерайт)
Цель: написать 16 статей (копирайт) + 3 статьи (рерайт)
Темы статей:
Копирайт (2000 символов)
1.Стеновые панели (вагонка, панели ПВХ, МДФ, ДВП (Оргалит).
2. Напольные покрытия (ламинат, паркетная доска)
3. Подоконники
4. Подвесные потолки
5. Водостоки
6. Монтаж наружной рекламы
7. Устранение наружных затеканий
8. Мойка фасадов
9. Монтаж кондиционеров
10. Кладка плитки, мозаики
11. Поклейка обоев
12. Отопластика
13. Абдоминопластика - пластика живота
14. Коррекция соска и ареолы
15. Удаление кист, атером, липом
16. О компании. Автосервис
Рерайт - 1000 символов
1. Монтаж сайдинга
2. От чего зависит ена винилового сайдинга
3. Цена цокольного сайдинга радует
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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