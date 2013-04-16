Написать 16 статей (копирайт) +3 статьи (рерайт)

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Завершен1 заявка108 просмотров

Цель: написать 16 статей (копирайт) + 3 статьи (рерайт)

Темы статей:

Копирайт (2000 символов)

1.Стеновые панели (вагонка, панели ПВХ, МДФ, ДВП (Оргалит).

2. Напольные покрытия (ламинат, паркетная доска)

3. Подоконники

4. Подвесные потолки

5. Водостоки

6. Монтаж наружной рекламы

7. Устранение наружных затеканий

8. Мойка фасадов

9. Монтаж кондиционеров

10. Кладка плитки, мозаики

11. Поклейка обоев

12. Отопластика

13. Абдоминопластика - пластика живота

14. Коррекция соска и ареолы

15. Удаление кист, атером, липом

16. О компании. Автосервис

Рерайт - 1000 символов

1. Монтаж сайдинга

2. От чего зависит ена винилового сайдинга

3. Цена цокольного сайдинга радует

12 лет назад
Yaroslava84
Ярослава 
41 год
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$83
5 дней
Очень приятно работать с Инной - ответственна и креативна! Тексты - 100 баллов! Исполнение в срок и без заминок! Инна, находит именно те слова и те фразы, которые продают! Продолжаем сотрудничество! Спасибо, Инночка, за Вашу работу!
Очень нравится работать с Ярославой! Понятное ТЗ, внимание к исполнителю (учитывает особенности рабочего графика) и быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад

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