Требуется копирайтер, по совместительству рерайтер, в ресторан грузинской кухни на постоянной основе. Обязанности: Рерайт описаний разнообразных блюд из менюСоставление и написание описаний для собственных товарных позиций компанииСоставление описаний для разделов менюНаписание новостей компании, обзоров ...
Написать 20 новостей для футбольного сайта
Нужно написать 20 новостей для футбольного сайта, касающиеся евро 2020
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