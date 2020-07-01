Написать 23 уникальных описаний к товарам

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок203 просмотра

ТЗ пришлю. 

5 лет назад
Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать описание товаров и перевести их на английский

    Необходимо написать детальное описание товаров (одежда, обувь, сумки) на русском языке и перевести на английский.  Тексты тексты необходимо для размещения в интернет-магазине. Ниже ПРИМЕР качества и объема описания для одного товара: ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 30 текстов по 2000 збп (бытовая техника)

    $68

    Здравствуйте. Требуется срочно (с 02.07) приступить к написанию текстов по тематике "Бытовая техники". Формат текстов - короткая статья, заметка. Более детальную информацию и примеры отправлю при личном общении. Тексты простые, исходники для написания гуглятся за ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Заполнение лэнда

    Необходимо заполнить лэнд тематическими продающими текстами. Ниша мебель. Опыт и кейсы в мебели приветствуются.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Комментарии на тематических сайтах, форумах, соц.сетях

    Продукт - биологическая добавка.  Требуется: - написание комментариев о препарате, создание веток обсуждений на тематических сайтах,  форумах, соц.сетях;- ответы на вопросы, общение; Тематики, сайты, тональность согласовываются заранее. Оплата:1) Тестовый период - одна неделя. 10 рублей за один комментарий, ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Текст

    Здравствуйте. Нужны текста про красоту, косметологию и ведение блога. Интересует вас ?

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    5 лет назад