Написать 25 текстов - ищу копирайтера

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Закрыт22 заявки650 просмотров

Нужно написать 25 текстов на тему хостелов в москве. Тексты все однотипные, но нужна добавочная ценность каждого из них, я дам подробную задачу. 95% уникальность текста, простые ключевики, все обьясню. 1200-1500 симв/каждый текст. Оплата обсуждается. Пожалуйста, пишите только те, кто свободен, а не одновременно выполняет кучу заданий. Сроки - 4-5 дней на все, писать в Google Doc сразу. Оставляйте свой вк или скайп (лучше вк!)

6 лет назад
adtprofit
Владимир 
31 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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