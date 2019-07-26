Написать 25 текстов - ищу копирайтера

Нужно написать 25 текстов на тему хостелов в москве. Тексты все однотипные, но нужна добавочная ценность каждого из них, я дам подробную задачу. 95% уникальность текста, простые ключевики, все обьясню. 1200-1500 симв/каждый текст. Оплата обсуждается. Пожалуйста, пишите только те, кто свободен, а не одновременно выполняет кучу заданий. Сроки - 4-5 дней на все, писать в Google Doc сразу. Оставляйте свой вк или скайп (лучше вк!)