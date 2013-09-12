Написать 3 статьи по тему смс рассылок

Необходимы сотрудники для наполнения интернет-магазина зоотоваров. Наполнение происходит по высылаемому прайсу поставщика: добавление товара на сайт, фото, описание, цена, 1-2 отзыва на единицу товара. Для копирайта предоставляется два аналогичных сайта. Объем до 4000 наименований, кол-во знаков ...
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Требуется написать 3 статьи по 1000-1500 символов с ключевыми словами (в каждой по 3): смс рассылка, рассылка смс, смс услуги. Уникальность 100% по text.ru
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