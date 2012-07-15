Написать 30+ статей объемом по 2 тыс. знаков

Требуется написать больше 30 статей объемом 2 тыс. знаков. Вам будут предоставлены по 3 ключевых слов, которые необходимо включить в тело статей. Рерайт или копирайт не имеет значения, главное уникальность не менее 95% по Advego Plagiatus и Etxt Антиплагиат.

По выполнению этого задания, если цены и сроки будут приемлемыми, то готов постоянно сотрудничать с исполнителем и давать заказы на написание подобных статей.

В проекте прошу указать цену за написание статьи объемом 2 тыс. знаков и сроки написания 30 статей.