Написать 30+ статей объемом по 2 тыс. знаков

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Закрыт41 заявка287 просмотров

Требуется написать больше 30 статей объемом 2 тыс. знаков. Вам будут предоставлены по 3 ключевых слов, которые необходимо включить в тело статей. Рерайт или копирайт не имеет значения, главное уникальность не менее 95% по Advego Plagiatus и Etxt Антиплагиат.

По выполнению этого задания, если цены и сроки будут приемлемыми, то готов постоянно сотрудничать с исполнителем и давать заказы на написание подобных статей.

В проекте прошу указать цену за написание статьи объемом 2 тыс. знаков и сроки написания 30 статей.

Написание статей
13 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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