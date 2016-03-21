Написать 300 статей для медицинского портала

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Закрыт11 заявок257 просмотров

Здравствуйте!  

Нужно написать 300 статей для медицинского портала.  

Требования:  

1. ОБЯЗАТЕЛЬНО – пройти обучение и быть готовым к доработкам первых 3-5 текстов пока не научитесь!!!  

2. ОБЯЗАТЕЛЬНО – писать как минимум 40 000 знаков в неделю  

3. Хороший слог, живая речь  

4. Грамотность и достоверность  

5. Структурность текста (абзацы, оформление подзаголовков, списков, таблиц – нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗНАТЬ WORD)  

6. Уникальность текстов (text.ru/)  

7. Соблюдать вхождения ключей (для этого есть программа в помощь)  

Приоритет авторам с медобразованием!!  

Цена: 60 руб за 1000 збп (с расценками выше не беспокоить).  

Жду предложений, ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙПЫ!

9 лет назад
jimmy_2
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

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