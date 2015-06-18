Нужны тексты на тему автомобильных масел. Отписываемся.
Написать: 40-50 тыс.знаков - тематика Увеличение продаж
Требуется копирайтер или рерайтер, который найдет качественные исходные материалы и реализует около 10-15 страниц уникального текста по конкретному техническому заданию. Текст нужно грамотно скомпоновать в разделы, подразделы. Требуется человек, возможно, с экономическим или маркетинговым образованием, понимающий основы автоматизации бизнес-процессов, но при этом - имеющий интересный и не скучный слог.
Ищу предложение хорошее по цене.
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