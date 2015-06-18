Написать: 40-50 тыс.знаков - тематика Увеличение продаж

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Завершен21 заявка187 просмотров

Требуется копирайтер или рерайтер, который найдет качественные исходные материалы и реализует около 10-15 страниц уникального текста по конкретному техническому заданию. Текст нужно грамотно скомпоновать в разделы, подразделы. Требуется человек, возможно, с экономическим или маркетинговым образованием, понимающий основы автоматизации бизнес-процессов, но при этом - имеющий интересный и не скучный слог.

Ищу предложение хорошее по цене.

10 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$10
5 дней
Отличная работа! Очень качественно, профессионально и со вкусом. Большой объем - оперативно! Порядочный и приятный в общении человек - спасибо!
Спасибо за доброжелательность и терпение. С Вами приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад

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