Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный сетевому маркетингу. Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. Дальнейшие детали в личной переписке. Обязательна ссылка на ваши статьи ...
Написать 5 статей или сделать рерайт
Необходимо написать 5 небольших статей СЕГОДНЯ. Статьи небольшие, каждая должна быть 1200-1500 знаков без пробелов, не больше. За одну статью 20 рублей. Темы высылаю, от вас только написать или сделать рерайт В СРОК. Уникальность от 90% по text.ru. Если статьи будут хорошие, будем работать с вами дальше за бо́льшую оплату.
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