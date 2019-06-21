Написать 5 статей или сделать рерайт

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Закрыт26 заявок367 просмотров

Необходимо написать 5 небольших статей СЕГОДНЯ. Статьи небольшие, каждая должна быть 1200-1500 знаков без пробелов, не больше. За одну статью 20 рублей. Темы высылаю, от вас только написать или сделать рерайт В СРОК. Уникальность от 90% по text.ru. Если статьи будут хорошие, будем работать с вами дальше за бо́льшую оплату.  

6 лет назад
alice_keng
Алиса 
24 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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