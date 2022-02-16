Написать 5 статей о красоте/здоровье

Здравствуйте, авторы! Уважаю Ваше время, поэтому дал информацию коротко и конструктивно. Пожалуйста, уважайте и мое время. [u][b]Поэтому шаблонные заявки сразу удаляю.[/b][/u] Нужен копирайтер для написания 2-х коротких статей на тему домашних животных. В данном случае, речь идет о ...
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Задача для людей, понимающих основы копирайтинга.
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