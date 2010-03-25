Добрый день, уважаемые копирайтеры и рерайтеры, нужно , срочно нужно наполнение интернет магазина, тематика мебель, антиквариат, предметы интерьера. Описание нужно в 800-900 знаков, поэтому прошу указывать цену за одно описание. Бюджет очень ограничен!!!
Написать 50 статей качественных о строительстве
Написать 50 статей качественных о теме строительство.
Рассмотрю все предложения
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