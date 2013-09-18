Написать 80 отзывов

Необходимо написать около 80 отзывов, один отзыв должен быть от 600 до 900 символов. Отзывы должны быть положительными. Список в основном состоит из жилых комплексов, то есть нужно написать какой замечательный жилой комплекс, кто-то из знакомых будто там живет, есть то-то, можно писать плюсы и минусы, в общем нечего сложного. Предложения об оплате.