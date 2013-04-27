Написать блок статей для сайта типографии

Необходимо написать порядок 30 SEO оптимизированных статей для компании, оказывающей рекламно сувенирные услуги, являющейся в то же время и типографией.

Срок - не менее 3-х статей в день, объем статей -2500 - 2700 знаков. Оплата 75 руб за 1 К