Написать блок статей для сайта типографии

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка111 просмотров

Необходимо написать порядок 30 SEO оптимизированных статей для компании, оказывающей рекламно сувенирные услуги, являющейся в то же время и типографией.

Срок - не менее 3-х статей в день, объем статей -2500 - 2700 знаков. Оплата 75 руб за 1 К

12 лет назад
fenixvl
61 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$150
10 дней
Очередной раз убеждаюсь в профессионализме Богдана. Полное изучение тематики, грамотное изложение материала, приятный для восприятия читателем слог.
Спасибо Владимиру за интересный проект! Задачи как всегда ставятся четко. Оплата поступает незамедлительно. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад

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