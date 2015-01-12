Написать большую аналитическую статью

КопирайтингЗакрыт23 заявки438 просмотров
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Добрый вечер, уважаемые фрилансеры.

Необходимо написать аналитическую статью на тему: "В Украине ХХХ интернет-магазинов. Стоит ли открывать еще один"

Жду предложений.

Спасибо

9 лет назад
varava
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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