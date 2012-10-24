Написать "человеческий" заголовок по ключам

Здравствуйте :)

Есть список ключевых запросов (790 штук) по тематике "Компьютер. Программы для компьютера".

Нужно на основе этого списка сделать 790 заголовков:

1. Заголовок должен быть "человеческим"

2. На один ключ - один заголовок

3. Ключевой запрос в начале заголовка

4. Ключевой запрос склонять нельзя

Выбранному исполнителю вышлю файл с ключами, туда же надо будет вписать заголовки и выслать готовую работу. По предоплате не работаю.

От вас - сумма за всю работу (790 заголовков) и примерный срок выполнения (в итоге +1-2 дня, но не более)