Написать "человеческий" заголовок по ключам

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Завершен9 заявок257 просмотров

Здравствуйте :)

Есть список ключевых запросов (790 штук) по тематике "Компьютер. Программы для компьютера".

Нужно на основе этого списка сделать 790 заголовков:

1. Заголовок должен быть "человеческим"

2. На один ключ - один заголовок

3. Ключевой запрос в начале заголовка

4. Ключевой запрос склонять нельзя

Выбранному исполнителю вышлю файл с ключами, туда же надо будет вписать заголовки и выслать готовую работу. По предоплате не работаю.

От вас - сумма за всю работу (790 заголовков) и примерный срок выполнения (в итоге +1-2 дня, но не более)

13 лет назад
Burning_Brook
Таисия 
46 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

esenia5
Елена 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$130
2 дня
Большое спасибо за работу :) Оперативно и качественно созданы заголовки по ключевым запросам. Объем большой, тематика не из легких. Но работа сделана на 5+
Ответственный заказчик, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

esenia5
Елена 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
2 отзыва
13 лет назад

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