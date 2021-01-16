Написать CSS для шаблона newstore Opencart

КопирайтингЗакрыт2 заявки409 просмотров
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https://opencartforum.com/files/file/2756-newstore-universalnyy-adaptivnyy-shablon/

мне надо настроить так чтоб был очень похож

https://www.garmin.com/pl-PL/

https://www.garmin.ru/

Создать свой новый css файл дизайна шрифтов ! в шаблоне есть выбор цветовой гаммы!

OpenCartCSS
3 года назад
bishopik
Руслан 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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