Написать две статьи по 3000-3500 символов.

КопирайтингЗавершен4 заявки143 просмотра
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1. Написать две статьи, каждая по 3000-3500 символов используя заданные ключевые слова, их тоже два.

2. Сделать рерайт этих же статьей, уникальность рерайта не менее 80%.

Требования:

1. Без воды.

2. Должно приятно читаться, википедия в прмер...

3. С использованием (подбором) картинок.

4. Тошнота 4-6%

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Оплата по факту -ЯД

Темы в л.с.

7 лет назад
zacker2
Попов 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
maestr0_ua
Алена 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$14
1 день
Все сделано в срок, и по тз, рекомендую, буду дальше сотрудничать...
Хороший заказчик. Четко ставит задачу и быстро оплачивает работу. Рекомендую к сотрудничеству.
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