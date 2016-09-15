Написать две статьи по 3000-3500 символов.

1. Написать две статьи, каждая по 3000-3500 символов используя заданные ключевые слова, их тоже два.

2. Сделать рерайт этих же статьей, уникальность рерайта не менее 80%.

Требования:

1. Без воды.

2. Должно приятно читаться, википедия в прмер...

3. С использованием (подбором) картинок.

4. Тошнота 4-6%

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