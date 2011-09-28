Нужно написать парочку статей про ОС андроид 2.2., 2.3. (краткий обзор: дата выхода, кодовое название, цифровая версия, основные фишки, нововедения, улучшения.) Объем чтоб раскрыть тему, но без воды. Тексты должны быть интересными, а не ...
Написать и размножить статьи
Необходимо написать 25 статей и размножить каждую на 40. Уникальность каждой статьи в статейной бирже liex должна быть от 96 до 100%. Каждый блок статей необходимо оформить в текстовый документ с титлом, описанием, заголовком (пример покажу).
Тематика: резервуары. +/- 3000 символов статья.
Интересует цена и сроки.
Заявки фрилансеров
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