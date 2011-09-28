Написать и размножить статьи

Необходимо написать 25 статей и размножить каждую на 40. Уникальность каждой статьи в статейной бирже liex должна быть от 96 до 100%. Каждый блок статей необходимо оформить в текстовый документ с титлом, описанием, заголовком (пример покажу).

Тематика: резервуары. +/- 3000 символов статья.

Интересует цена и сроки.