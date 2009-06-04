Написать контент для сайта про собак

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Завершен13 заявок260 просмотров

Порода собак Родезийский Риджбек

Сайт пустой, мне нужен уникальный контент, чтобы заполнить сайт

Адрес сайта: http://www.dog54.ru

если было такое, что вам доводилось уже писать про них, то, пожалуйста, скиньте мне почитать

16 лет назад
makandabar
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Pashko
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$1
1 день
Работу сделал. Учел мои пожелания. Текст получился читабельный и интересный
Отличный заказчик. Работу принял и сразу же оплатил. Приятно иметь дело с такими людьми. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Pashko
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
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