Написать лонгрид о нелегальной эмиграции

Нужно написать подробный пошаговый лонгрид о нелегальной эмиграции из Мексики в США россиян и граждан из бывших стран СНГ (через Тихуану). Текст должен быть адекватным, информацию можно найти в интернете, но нужно описать действительную ситуацию со всеми шагами и особенностями такой эмиграции — не на коленке.

Срок: 10:00 по МСК 21 февраля.