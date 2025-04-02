Ищем копирайтера для создания SEO-текстов для сайта clientbase.us. Необходимо написать тексты по каждому пункту на сайте с объемом от 700 до 1000 слов. Уникальность должна быть выше 90%, без использования ИИ и хуманайзеров. Оценка качества по grammarly — 0% от чата GPT. Сроки выполнения зависят от готовности.