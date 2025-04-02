Написать начную статью по химической технологии

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Закрыт23 заявки116 просмотров

Нужно написать статью для публикации в научном журнале. Специальность «Химическая технология органических веществ». Тема связано с полимерами. Естественно должен проходить антиплагиат. Подробнее при личной переписке

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