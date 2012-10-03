Написать небольшой текст о сервисах компании

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок184 просмотра

Нужно разобраться с услугами компании (интернет-сервисы), маркетинговым принципом и написать небольшой продающий текст для сайта.

2-3 т зн

13 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$10
2 дня
Благодарю за качественный копирайт!
Спасибо за приятное, легкое и продуктивное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад