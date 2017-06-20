Написать объявления для авито

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок162 просмотра

Для бухгалтерской компании необходимо написать продающие объявления для размещения на авито. Темы:

-бухгалтерские услуги

-регистрация ООО и ИП

- подготовка и сдача отчетности

8 лет назад
guest_1509114570353
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать 1 статью по теме здоровья на английском языке

    $10

    Требования к статье:   -по ссылке на исследование самостоятельно подбираете материал  - http://www.npr.org/sections/health-shots/2017/06/20/533505211/study-finds-yoga-can-help-back-pain-but-keep-it-gentle-with-these-poses - статья для читателя, должна быть интересной или полезной  - 100% уникальность (проверяю copyscape.com и text.ru)   - размер статьи 3000 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Текст на главную - услуги семейного юриста

    Текст должен быть убедительным, авторитетным и продающим, и конечно же с ключами. Количество символов в районе 2500 знаков. Ключевые слова в прикрепленном файле. Обязательно нужно раскрыть, почему при необходимости очень важно обратиться за квалифицированной ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Описание товара

    Добрый день! Нужно сделать описание к конструкторам. Уникальные должны быть, интересными. Не сухими... Их 5 штук: http://ugears-russia.ru/products/hurdy-gurdy/ http://ugears-russia.ru/products/treasure-box/ http://ugears-russia.ru/products/tram-line/ http://ugears-russia.ru/products/robot-factory/ http://ugears-russia.ru/products/rail-manipulator/

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать 4 статьи

    $3

    Нужно создать 4 статьи 1. Готовые решения (Готовое решение отлично подойдет проектам только начинающим развитие, бюджет которых ограничен. Для вас будет подобрано одно из готовых решений вашей тематики) ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Текст про финики

    Нужен осмысленный читабельный текст Сначала пишем про полезные свойства и состав. А потом уже про происхождение и отличие каждого сорта: Аджва,  Анбар,  Cуккари,  Maджуль, Сагай, Сафави, Суфри, Тамари Жду исполнителя ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Копирайт

    Требуется копирайт 1) Недвижимость 50 текстов 2) Техцентр вольво, фольцваген, ауди, шкода 100 текстов Статьи от 2000 до 5000 символов. Оплата 1000 символов - 40 wmr ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад