Требования к статье: -по ссылке на исследование самостоятельно подбираете материал - http://www.npr.org/sections/health-shots/2017/06/20/533505211/study-finds-yoga-can-help-back-pain-but-keep-it-gentle-with-these-poses - статья для читателя, должна быть интересной или полезной - 100% уникальность (проверяю copyscape.com и text.ru) - размер статьи 3000 ...
Написать объявления для авито
Для бухгалтерской компании необходимо написать продающие объявления для размещения на авито. Темы:
-бухгалтерские услуги
-регистрация ООО и ИП
- подготовка и сдача отчетности
Заявки фрилансеров
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