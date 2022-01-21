Написать обзор биржи ТекстБрокер

Необходимо разместить комментарии на торговых площадках Украины. Тексты предоставляю. Работа не требующая вложений и навыков. Инструкции тоже все есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи.
Тема: Обзор биржи ТекстБрокер
Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием
По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи
=====================
P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. мой опыт показал что они чаще всего нарушают сроки а порой и вообще пропадают.
- Похожие заказы
- $3Копирайтинг65 заявокЗакрыт2 года назад
Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: [i][u]Обзор платежной системы Юмани [/u][/i]Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт2 года назад
Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: [i][u]Обзор сервиса ИнстаШпион [/u][/i]Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт2 года назад
Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: [i][u]Обзор сервиса Segmento Target [/u][/i]Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе ...Закрыт2 года назад
Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: [i][u]Обзор хостинга BlueHost [/u][/i]Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно ...Закрыт2 года назад
Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: [i][u]Обзор платежной системы Payeer [/u][/i]Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт2 года назад
Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: [i][u]Обзор сервиса getUNIQ [/u][/i]Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе ...Закрыт2 года назад
Нужно составить статью по структуре IMRAD. В короткий строк. Тема " Исчезновение памятников архитектуры" . 2 - 4 страницы максимумКопирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Ищем специалиста, который сможет для поста транскрибировать аудио в текст, а также его подкорректировать. Тематика - услуги по Китаю (закуп товара, проверки, переговоры). Сообщения будут наговариваться на неделю вперед. В ответном сообщении укажите ссылку на ваше портфолио по ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Требуется копирайтер который хоть немного знаком с криптовалютами и отредактирует в районе 10 статей под нас.Копирайтинг14 заявокЗакрыт2 года назад