Нужно написать текст для Landing Page. Тема образование, подготовка к ОГЭ ЕГЭ по . Около 5-6 тыс знаков. Оплата 1к-100р. примерное содержание страницы в тезисном виде есть.
Написать описание для товаров по тематике мягкая мебель
SEO ТРЕБОВАНИЯ
Основной ключевой запрос – название модели
- использовать 1 раз в точном вхождении, в части текста близкой к его началу;
- 1 раз в разбавочной форме (изменение окончания, множественное и единственное число) ближе к середине текста.
При написании старайтесь не думать о плотности, уникальности, тошноте и прочее. Пишите осмысленный текст, пошагово раскрывая суть изделия, стараясь создать легкий, понятный текст, максимально соответствующий цели.
Объем текста: 200-300 знаков без пробелов.
СОДЕРЖАНИЕ
Текст должен содержать описания качеств продукта, необходимые покупателю.
ЦЕЛЕВОЙ КЛИЕНТ и ЦЕЛЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕКСТА
Цель данной описания – мотивация к целевому действию … (заказ, заявка на консультацию, телефонный звонок).
Описание должно минимум 2 раза побуждать совершить данное целевое действие – в середине и в конце текста.
ОФОРМЛЕНИЕ
Грамматические и пунктуационные ошибки не допускаются. Ваша неграмотность станет причиной разрыва наших деловых отношений.
ПРОВЕРКА УНИКАЛЬНОСТИ
Проверка уникальности текста проводится на сайте: http://pr-cy.ru/unique/ Допустимый уровень более 80%.
Цену и точные значения габаритных размеров в описании не использовать.
Надо 376 описаний, поэтому буду выбирать нескольких исполнителей, просьба указывать в комментарии стоимость за количество знаков без пробелов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Требуется качественный рерайт 9000 знаков. Уникальность: 95%+ и нужно, чтобы после рерайта текст составил 9000–10000 знаков. Файл прилагается. Ключевики по частям текста и заметки по добавлению районов тоже в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно написать обзор онлайн игры. Нужен глубокий рерайт от исполнителя, который разбирается в ММО-играх и умеет писать интересно, грамотно и без воды. Обязательно указывайте цену за 1 тыс зн. б.п. п.с. стучать ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
Редакция нового электронного СМИ – Первый геоаналитический портал (onegeo.ru) Ищет в каждом городе России, СНГ и странах Европы журналистов-копирайтеров для написания новостных статей и обзоров, и получения интервью в сферах геодезии, ...Копирайтинг35 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Задача написать информационные статьи для строительного сайта Ссылка на сайт: http://bit.ly/1Albii8 Статьи должны быть 100% уникальны (в том числе, нужно чтобы не повторялись статьи, которые уже есть на сайте http://bit.ly/1Albii8 ). ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем привет. Нужно писать отзывы на товары магазина. То есть берете заходите в магазин в любую карточку товара и просто своими словами пишите отзывы о товаре якобы вы заказывали все пришло, размеер подошел, качество устраевает, ...Копирайтинг45 заявокЗакрыт10 лет назад
Написание статей по форекс-тематике. Большое количество заказов, постоянная работаКопирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужно написать несколько текстов для интернет-магазина продуктов 1С. Преимущества исполнителю с опытом работы по данной тематике и примерами. Просьба указывать цены за тыс. зн.Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад