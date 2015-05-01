Написать описание для товаров по тематике мягкая мебель

SEO ТРЕБОВАНИЯ

Основной ключевой запрос – название модели

- использовать 1 раз в точном вхождении, в части текста близкой к его началу;

- 1 раз в разбавочной форме (изменение окончания, множественное и единственное число) ближе к середине текста.

При написании старайтесь не думать о плотности, уникальности, тошноте и прочее. Пишите осмысленный текст, пошагово раскрывая суть изделия, стараясь создать легкий, понятный текст, максимально соответствующий цели.

Объем текста: 200-300 знаков без пробелов.

СОДЕРЖАНИЕ

Текст должен содержать описания качеств продукта, необходимые покупателю.

ЦЕЛЕВОЙ КЛИЕНТ и ЦЕЛЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕКСТА

Цель данной описания – мотивация к целевому действию … (заказ, заявка на консультацию, телефонный звонок).

Описание должно минимум 2 раза побуждать совершить данное целевое действие – в середине и в конце текста.

ОФОРМЛЕНИЕ

Грамматические и пунктуационные ошибки не допускаются. Ваша неграмотность станет причиной разрыва наших деловых отношений.

ПРОВЕРКА УНИКАЛЬНОСТИ

Проверка уникальности текста проводится на сайте: http://pr-cy.ru/unique/ Допустимый уровень более 80%.

Цену и точные значения габаритных размеров в описании не использовать.

Надо 376 описаний, поэтому буду выбирать нескольких исполнителей, просьба указывать в комментарии стоимость за количество знаков без пробелов.