Написать описание к товару

Здравствуйте!Нужен копирайтер для сайта интернет услуг. Нам потребуется как рерайт готовых статей, так и копирайтинг новых. Уникальность текстов везде - не меньше 95%. Необходима одна статья про интернет услуги (копирайт). Если срастаться продолжим работу. Сколько у ...