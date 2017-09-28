Написать текст на карточки товара 100 шт. ТЗ см. в файле Интересует сроки и стоимость
Написать описания для 3 товаров (мебель)
Задача: Требуется написать описание для 3-товаров
Тематика магазина: мягкая мебель для офиса (диваны, кресла, компьютерные кресла)
Объем текста: около 1000 символов у каждого товара
Ключевые слова:
употребить 2 раза название товара
Требуемая уникальность: 95%
Целевая аудитория: клиенты, которых интересует мягкая мебель для офиса
Цель текста: предоставить понятное описание товара, свойство-выгода, продать товар.
Оплата за 1000 символов - 50 рублей.
Итого 150 рублей за 3 товара.
Дополнительная информация:
Текст должен быть разделен на абзацы
Не допускается делать ошибки в тексте, писать бессмысленный текст.
Ссылки на товары:
http://mebel-ofisa.ru/mebel_item/920/
http://mebel-ofisa.ru/mebel_item/1280/
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