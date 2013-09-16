Написать описания для товаров интернет магазина

Тематика - разблокировка мобильных телефонов. Есть 2 сайта на русском, с которых нужно переводить новости и товары и размещать их на двух англоязычных. На одном движок joomla+virtuemart, на другом самописный (объясню как размещать, всё достаточно просто). Работа ...
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Для интернет магазина по продаже электротранспорта (электровелосипеды, электроскутеры, электросамокаты, детские электромобили и т.д.) требуется сделать описания товаров.
Цена 60 р. за 1000 знаков без пробелов
Требуется человек с опытом подобной работы и желательно с пониманием данной тематики.
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