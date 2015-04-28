Написать отзывы

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Завершен11 заявок358 просмотров

Требуется несколько человек для написания отзывов с формой подтверждения адреса электронной почты (по 2-3 отзыва на человека с промежутком в 5 дней)

оплата за каждый отзыв после его проверки и опубликования.

Отзыв около 300 знаков.

Подробности в личке

пишите цену в рублях из расчета ха 1 отзыв

10 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранные исполнители

AnnLyko
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$2
3 дня
Рекомендую к сотрудничеству,отличные отзывы
Комфортное сотрудничество . Задача была поставлена понятно. Оплата своевременно.
julia_tacher
Юлия Тачер 
28 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$1
1 день
Приятное сотрудничество.Рекомендую
Очень приятно было сотрудничать. Добросовестный заказчик.

Заявки фрилансеров

AnnLyko
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
julia_tacher
Юлия Тачер 
28 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад

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