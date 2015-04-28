Написать отзывы

Требуется несколько человек для написания отзывов с формой подтверждения адреса электронной почты (по 2-3 отзыва на человека с промежутком в 5 дней)

оплата за каждый отзыв после его проверки и опубликования.

Отзыв около 300 знаков.

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пишите цену в рублях из расчета ха 1 отзыв