Написать отзывы для посадочной страницы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок217 просмотров

Нужно написать 5 отзывов для посадочной страницы офисной мебели. 

Каждый отзыв в пределах не 400-500 символов с пробелами. 

Оплата – 100 рублей отзыв. 

Текст должен быть без ошибок, максимально естественный, привлекательный. 

Подробности исполнителю. 

Сроки – сегодня. 

8 лет назад
tebevezem
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$4
1 день
Валентина отлично справилось с проектом. Не задавала лишних вопросов, всё чётко и по делу. Советую, как ответственного исполнителя, умеющего выполнять качественно и быстро работу. Спасибо! При необходимости обратимся ещё раз.
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам!

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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