Задача: установка ссылок в нужных по смыслу местах русскоязычных и англоязычных статей. В одной статье одна ссылка. Тематика статей: игровая Требования: минимальное знание анлийского Оплата: 2 грн за ссылку Выплаты: первый ...
Написать отзывы о магазине.
Написать 27 отзывов по 250-300 символов. о работе ИМ. Отзывы не для маркета а для размещения на сайте магазина.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. В рамках дальнейшего продвижения наших настенных аквариумов, нам понадобилось написать 4 статьи для размещения на двух наших ресурсов. 2 статьи будут схожи по тематике, но должны быть уникальны. Две другие ...Завершен11 лет назад
Привет, кому интересно. Для рубрики LifeStyle нужен автор...первая тема. 5 лучших мест для летнего отдыха в Запорожье...Если у автора есть хобби - фото это вообще суппер...Оплата сдельная ;) Если есть интересные статьи по психологии, стилю ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется рерайт 4-х текстов туристической тематики. Готовые тексты необходимы на завтра, до второй половины дня. Исходники предоставлю. Оплата 1 usd 1000 символов б.п.Завершен11 лет назад
Только для фрилансеров из Украины!!! Нужен мотивирующий текст, который бы раскрывал следующие темы «Значение десятины для украинского общества в историческом разрезе. Возрождение, поддержка и распространение этого аутентичного украинского механизма благотворительности для ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
Для качественного написания статей требуется сотрудник. По итогам возможно длительное сотрудничество. Требования к материалу: статья 2000-2200 символов без пробелов каждая; наличие заголовка, краткого описания на 250 ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
200 статей по 3 500 знаков: описание интернет-магазинов (текст исходный предоставляется) 1000 статей 250 знаков: описание акций и скидок (предоставляется исходный текст, который нужно будет дополнить общими фразами по смыслу, т.е. превращение 80-100 ...Копирайтинг36 заявокЗакрыт11 лет назад
Срочно! Нужно подробно проработать для портала Индустрии красоты Категории(Виды услуг). Обязательно человек, который в этой сфере хорошо разбирается! Например: Парикмахерские услуги( мужская стрижка, укладка волос, зизи, дреды и т.п.). Работа разовая, но если ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется на постоянное сотрудничество копирайтер, который будет писать статьи для биржи miralinks.ru для продвигаемых сайтов. Сайты, для которых на данный момент требуется писать статьи: - фабрика-мебели (мебель из дсп - столы, ...Завершен11 лет назад