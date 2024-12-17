Написать пересказ манги \ Для новичков, студентов в копирайтинге

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт32 заявки360 просмотров

Работа больше подходит для студентов и тех, кто только вошел в копирайт
Работа монотонная, требует внимательности и усидчивости
Суть работы:
1. Вам выдается комикс (комикс, манга, маньхуа и пр.)
2. Ваша задача сделать пересказ этого комикса, разделяя его на абзацы, один абзац - одно предложением, минимальное число символов без пробела - 55 тысяч (около 600-700 абзацев\предложений)
3. К всем абзацам сделать скриншоты из манги (столько же, сколько и абзацев, скриншоты должны описывать предложение)
4. Собрать скриншоты в отдельную папку в папке с word файлом пересказом, упаковать в удобный архив и отправить на проверку

Один пересказ (55к символов без пробела + скриншоты к ним) = 20$

На один пересказ дается три дня, сделаете быстрее - возможна доплата, выйдет больше символов - так же возможна доплата

Microsoft WordНаписание текстов
5 месяцев назад
Leonid_585
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