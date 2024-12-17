Работа больше подходит для студентов и тех, кто только вошел в копирайт

Работа монотонная, требует внимательности и усидчивости

Суть работы:

1. Вам выдается комикс (комикс, манга, маньхуа и пр.)

2. Ваша задача сделать пересказ этого комикса, разделяя его на абзацы, один абзац - одно предложением, минимальное число символов без пробела - 55 тысяч (около 600-700 абзацев\предложений)

3. К всем абзацам сделать скриншоты из манги (столько же, сколько и абзацев, скриншоты должны описывать предложение)

4. Собрать скриншоты в отдельную папку в папке с word файлом пересказом, упаковать в удобный архив и отправить на проверку



Один пересказ (55к символов без пробела + скриншоты к ним) = 20$



На один пересказ дается три дня, сделаете быстрее - возможна доплата, выйдет больше символов - так же возможна доплата