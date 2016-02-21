Написать поздравление к 23 февраля и 8 марта

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Закрыт7 заявок342 просмотра

Для поздравления от имени Вятского общества нумизматов своих членов завтра надо исполнить написание текстов.

Члены общества разных возрастов, социальных групп и интересов.

С Новым годом я поздравлял так (написал по-быстрому и кратко)

9 лет назад
boss43
Олег 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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