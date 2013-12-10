Написать Privacy Policy для приложения Facebook

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Закрыт7 заявок154 просмотра

Нужно написать текст политики конфиденциальности для приложения facebook. Приложение представляет из себя гороскоп с email-подпиской

11 лет назад
bezgvozdey
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров