Написать "продающий" текст для главной страницы

Здравствуйте!

Нужно написать короткий продающий текст для главной страницы сайта http://premiumtel.biz. Сейчас есть текст, но он имеет ряд недостатков (можно взять как основу и исправить или написать "с нуля").

Желательно, если у Вас есть опыт работы репетитором.

Требования к тексту (обязательно):

- из текста должно быть кристально ясно, почему мини-сайт поможет репетитору увеличить свой доход;

- чтение текста не должно занимать более 20 секунд;

- текст не должен содержать технических терминов.

Оплата

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Яндекс.Деньги после проверки текста.