Написать продающий текст для одностраничника с часами

КопирайтингЗакрыт21 заявка610 просмотров
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Требуется написание продающего текста на сайт одностраничник.

Тематика — женские часы

Сегмент покупателей : молодые мужчины и парни, ищущие подарок своим девушкам.

написать продающий текст, исходя из сегмента, включая — обозначить проблему, показать решение, +отзывы клиентов

Тупо описание — в топку. Купить должен захотеть каждый ищущий подарок))

Описывать нужно не часы, а почему эти часы - лучший подарок.

Примерный макет с картинками приветствуется.

Плачу хорошо и быстро.

Приму 2 варианта.

Оплата только по факту сдачи текста. По предоплате не работаю (спасибо кидалам с вебланса)

Примеры того, как это должно выглядеть — после получения заявки.

Сообщайте стоимость и сроки в заявке.

Нужно качественно, быстрота вторична.

Новичкам просьба не беспокоиться.

Заявки с хорошим портфолио-в приоритете

Если сработаемся-работой завалю.

9 лет назад
ulzuber
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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