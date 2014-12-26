Написать продающий текст для одностраничника с часами

Требуется написание продающего текста на сайт одностраничник.

Тематика — женские часы

Сегмент покупателей : молодые мужчины и парни, ищущие подарок своим девушкам.

написать продающий текст, исходя из сегмента, включая — обозначить проблему, показать решение, +отзывы клиентов

Тупо описание — в топку. Купить должен захотеть каждый ищущий подарок))

Описывать нужно не часы, а почему эти часы - лучший подарок.

Примерный макет с картинками приветствуется.

Плачу хорошо и быстро.

Приму 2 варианта.

Оплата только по факту сдачи текста. По предоплате не работаю (спасибо кидалам с вебланса)

Примеры того, как это должно выглядеть — после получения заявки.

Сообщайте стоимость и сроки в заявке.

Нужно качественно, быстрота вторична.

Новичкам просьба не беспокоиться.

Заявки с хорошим портфолио-в приоритете

Если сработаемся-работой завалю.