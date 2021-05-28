Написать рекламную статью под Яндекс.Дзен

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Закрыт10 заявок1012 просмотров

Тема - оформление дачи и зоны отдыха.

Объем - 4000-4500 знаков.

ТЗ, бриф скину в ЛС

В заявке укажите цену и сроки.

4 года назад
ksenya_z
Ксения 
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Заявки фрилансеров

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