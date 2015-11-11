Написать SEO статьи для автошколы

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http://av.key1980.ru/ - сейчас готовиться сайт . надо написать сео статьи для него . 

1. статья - о нас .ключевые слова. автошколы в витебске,автошкола светофор,обучение на права 

(посмотрите слова в вордстате ) 

2. стаья раздел цены - ключи: автошкола стоимость ,автошколы цены ,автошкола витебск стоимость ,сколько стоит обучение в автошколе . 

эти 2 статьи по 3 000 знаков с тайтламии дискрипшеном 

3. статья раздел "расписание" - ключи : набор в автошколу ( статья на 1000 знаков ) 

4. статья раздел отзывы ..ключи: автошкола отзывы,автошкола светофор отзывы ( 2000 знаков )

+ статьи по 1500 знаков . (раздел учебные классы) .не забывайте тайтл писать грамотно и дискрипт 

1.ключи : автошкола возле вокзала ,автошкола в витебске возле вокзала

2.ключ .автошкола витебск московский ( и производные слова формы)

3. ключи ..автошкола витебск бровки ,автошкола светофор на бровки

8 лет назад
romanislanov
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад