Написать SEO статьи для автошколы

Пишите ваши цены .Написать нужно сегодня!

http://av.key1980.ru/ - сейчас готовиться сайт . надо написать сео статьи для него .

1. статья - о нас .ключевые слова. автошколы в витебске,автошкола светофор,обучение на права

(посмотрите слова в вордстате )

2. стаья раздел цены - ключи: автошкола стоимость ,автошколы цены ,автошкола витебск стоимость ,сколько стоит обучение в автошколе .

эти 2 статьи по 3 000 знаков с тайтламии дискрипшеном

3. статья раздел "расписание" - ключи : набор в автошколу ( статья на 1000 знаков )

4. статья раздел отзывы ..ключи: автошкола отзывы,автошкола светофор отзывы ( 2000 знаков )

+ статьи по 1500 знаков . (раздел учебные классы) .не забывайте тайтл писать грамотно и дискрипт

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