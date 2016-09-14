Написать SEO текст на тему НАКС

Здравствуйте! Компания, специализирующаяся на производстве товаров для спорта и активного отдыха, планирует в свою продукцию вкладывать письма (от имени компании). Требуется написать письма, аналогичные тем, которые вкладываются в зубную пасту Сплат, например http://kluchimasterstva.ru/2-pisma-iz-upakovki-splat#h3 Если надо будет еще писем для образца, ...