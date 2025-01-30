Необходимо написать скрипт для звонка телемаркетологам, которые будут звонить ученикам, не завершившим входное тестирование и напоминать о дедлайне.

Обязательно включить приветствие и вопрос о том, удобно ли сейчас разговаривать клиенту.

Далее идти по 2 веткам даилога: да - удобно говорить и нет - не удобно говорить

При да, сообщаем, что остается мало свободных мест, а людей много, нужно поторопиться, дедлайн до 1 мая.

При неудобно говорить - уточнить причину почему

Время исполнения задания для написания скрипта - час.