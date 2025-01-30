Написать скрипт для звонка

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Закрыт7 заявок54 просмотра

Необходимо написать скрипт для звонка телемаркетологам, которые будут звонить ученикам, не завершившим входное тестирование и напоминать о дедлайне.
Обязательно включить приветствие и вопрос о том, удобно ли сейчас разговаривать клиенту.
Далее идти по 2 веткам даилога: да - удобно говорить и нет - не удобно говорить
При да, сообщаем, что остается мало свободных мест, а людей много, нужно поторопиться, дедлайн до 1 мая.
При неудобно говорить - уточнить причину почему
Время исполнения задания для написания скрипта - час.

Написание сценариев
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guest_1712404785737
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