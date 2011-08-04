Написать статьи 3000 зн. по системам безопасности

Для переписки по емайл. Грамотно составленная речь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны авторы для написания статей. На одну тему выбираю одного автора.
Предлагаю вам выбрать одну тему из списка и сообщить мне номер выбранной статьи.
Статья нужна объемом более 3000 знаков. Обязательно проверю несколькими способами на уникальность.
При наличии орфографических и пунктуационных ошибок потребую все исправить.
Будет ли это рерайт или копирайт не важно. Нужна не SEO статья, состоящая из шинглов и ключей, а должна быть для людей, чтобы легко читалась.
Цена 150 руб. за статью.
Примерные темы статей:
2 Для чего нужны системы видеонаблюдения
3 Виды систем видеонаблюдения
4 Системы контроля и управления доступом
5 Установка системы контроля и управления доступом
6 Системой контроля доступа для учета рабочего времени и дисциплины работников.
9 Установка системы пожаротушения
10 Виды оборудования для обнаружения источника пожара, подавления и прекращения дальнейшего распространения огня.
11 Установка систем охраны периметра
12 Виды систем охраны периметра
13 Продажа досмотрового оборудования
15 Установка досмотрового оборудования
16 Виды авторегистраторов
18 Польза авторегистраторов
По мере выполнения список будет сокращаться. Лучшие авторы будут выбраны для долгосрочного сотрудничества.
ICQ не пользуюсь, в личку пожалуйста не пишите. Общение только по email
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