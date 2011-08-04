Написать статьи 3000 зн. по системам безопасности

$150
КопирайтингЗавершен7 заявок376 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны авторы для написания статей. На одну тему выбираю одного автора.

Предлагаю вам выбрать одну тему из списка и сообщить мне номер выбранной статьи.

Статья нужна объемом более 3000 знаков. Обязательно проверю несколькими способами на уникальность.

При наличии орфографических и пунктуационных ошибок потребую все исправить.

Будет ли это рерайт или копирайт не важно. Нужна не SEO статья, состоящая из шинглов и ключей, а должна быть для людей, чтобы легко читалась.

Цена 150 руб. за статью.

Примерные темы статей:

2 Для чего нужны системы видеонаблюдения

3 Виды систем видеонаблюдения

4 Системы контроля и управления доступом

5 Установка системы контроля и управления доступом

6 Системой контроля доступа для учета рабочего времени и дисциплины работников.

9 Установка системы пожаротушения

10 Виды оборудования для обнаружения источника пожара, подавления и прекращения дальнейшего распространения огня.

11 Установка систем охраны периметра

12 Виды систем охраны периметра

13 Продажа досмотрового оборудования

15 Установка досмотрового оборудования

16 Виды авторегистраторов

18 Польза авторегистраторов

По мере выполнения список будет сокращаться. Лучшие авторы будут выбраны для долгосрочного сотрудничества.

ICQ не пользуюсь, в личку пожалуйста не пишите. Общение только по email

12 лет назад
Neoncobra
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
asia-margo2
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$5
1 день
Светлана выручала меня не один раз. Выполняет работу очень быстро и точно. Всем рекомендую, кому нужно срочно и быстро наполнить сайт качественным текстом.
Сотрудничали неоднократно. Только положительные рекомендации! Всегда буду рада вновь помочь в работе.
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