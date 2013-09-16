Написать статьи для 2-х сайтов

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Сайт Broker747.ru

В двух словах какие нужны статьи. Детали в процессе работы.

Нужен текст о компании на главную про то как с нами хорошо работать, и про наши преимуществаэ

Отдельная статья почему выгодней страховатсья у страхового брокера

1. Про то что у старховых план и что брокер приносит больше чем обычный агент, и про то что брокер заинтересован

в прибыли и в том чтобы человек пришел к нему еще раз и еще раз. Про то что сотрудник офиса бездушен и работает

только за зарплату и если вы не его знакомый то ему на вас пофиг.

2. Про то что брокер поможет урегулировать вопросы выплаУдобство

3. Брокер решит с экспертизой (и возможно клиенту насчитают как нужно)

4. У брокера есть проверенный юрист и не нужно бегать и искать

5. У брокера есть связи в ГИБДД

6. У броера есть дружественные сервисы, где у брокера скидки, и для брокера в сервисе сделают лучше чем для обычного

клиента, т.к. дтп происходят постоянно, и сервис заинтересован в потоке клиентов.

7. Удобство доставки и оплаты (хотя про это нужно написать в первую очередь)

8. Про то что брокер вкурсе событий и знает какие страховые платят нормально а у каких проблемы, где в офПро се бардак

а где кипит работа.

9. Про то что страховые коипании часто прибегают к незаконным действиям (например пытаются записать в очередь

на подачу документов о событии, затягивают сроки, занижают выпаты, а брокер знает как с этим бороться ну и брокеру

не отказывают)

Нужен текст про осаго про то что это обязательно.....

Нужен текст про ДОСАГО про то что это тоже обязательно, про то что на дороге полно дорогих машин и что 120тр

может не хватить на возмещение ущерба и дальше суды итд.

Про то как купить (условия / алгоритм)

Вы заходите на сайт, заполняете анкету, способ оплаты, удобное время когда вам привезти полис.

Про способы заполнения анкеты отдельно (Можно все заполнить на сайте, можно прикрепить сканы документов, можно просто

позвонить по телефону и все продиктовать).

Про доставку выбираете удобно время и вам все привозит курьер.

Про проверить полис онлайн что нужно остерегатся мошенников которые могут вам продать поддельный полис

или полис компании у которой кончилась лицензия. И что можно кликнуть по ссылке перейти на сайт РСА и проверить

действителен ли полис.

Нужно написать статью про страхование имущества про пожары землетрясения, наводнения кражи, соседей сверху,

и про то что это стоит недорого произвести примерный расчет в день. Типа вы за 30р в день живете совершенно спокойно

и вам пофиг на метеориты, соседей.... продолжить список.

Нужно написать статью про страхование туристов про то что нужно делать страховку, и желательно с расширенным

страховым покрытием. Обязательно про то что чтобы отпуск прошел супер гут и не париться...

Про задать вопрос (пару абзацев) про то что сдесь вы можете задавать актуальные вопросы по страхованию,

юристам, оценщикам.

про Каско сначала общее а потом в стиле мы подберем лучшего страховщика и лучший продукт, индивидуально, исходя из вашей задачи,

ваших потребностей и предпочтений; для корпоративных клиентов мы организуем открытые и закрытые тендеры среди страховых компаний;

10 лет назад
manco38
Рамль 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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